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Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir polis memuru şehit olurken 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:43:00 - 2020-05-31 21:49:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir polis memuru şehit olurken 4 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu.. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz... Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun..."

İşte o tweet:

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