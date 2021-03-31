  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı

81 ilin emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi üzerinden gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:54:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili konular görüşüldü.

Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi üzerinden gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın bulunduğunun ortada olduğunu belirten Soylu, "Mevcut durumda kadın cinayetleri 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.

Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değinerek, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk azalma gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, "2020'nin ilk 3 ayında 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur. " değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi
Dünya

‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Türkiye ile normalleşme çağrısı yapmasının ardından görevden alınacağına da..
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dikkat çeken ifadeler kullandı.
ABD'den Yunanistan'a büyük şok! 'Dilenciler seçici olamaz'
Dünya

ABD'den Yunanistan'a büyük şok! 'Dilenciler seçici olamaz'

Yunanistan'ın ABD'den alacak olduğu fırkateynlerin eski oluşu ülke basınında eleştiriler almaya başladı. Basında çıkan haberler üzerine sosy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay