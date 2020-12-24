İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak "Tutukluluğu sonlandırın" kararı aldı. Skandal karar Türkiye'de tepki ile karşılandı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Selahattin Demirtaş teröristtir"

Soylu yaptığı açıklamada kararı sert bir dille eleştirdi ve "Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Yıldırım Bestler-17 Operasyonu başlatıldı

Soylu burada yaptığı konuşmada Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun da başladığını bildirdi ve operasyona 3 bin 251 personelin katıldığını aktardı.

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tutukluluğu sonlandırın" kararı alırken, bu karar özellikle iktidar tarafından büyük tepki çekti.

"Karar bizi bağlamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararı sert ifadelerle eleştirmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada, "AİHM terörle ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz" demişti.

"Onlarca insanın kanı elinde olan biri"

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in kararını yine gündemine aldı ve eleştirdi. Erdoğan, "Bu mahkemeler iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai olarak açıklamıştır. AİHM gibi mahkemeler bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek olarak niteleyen bir mahkemenin 6-8 ekim olaylarının talimatını verene böyle bir karar alması çifte standarttır. Siyasetçi maskeli onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bilmiyorlarsa biz bunu devamlı söyleyeceğiz. Bu iki yüzlülüktür" ifadelerini kullandı.