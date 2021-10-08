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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu! Müthiş operasyon
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu! Müthiş operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:06:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türk polisi yakalar" sözleriyle duyurdu! Müthiş operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Türk polisi yakalar"

"Türk polisi yakalar" vurgusunu yaptığı paylaşımında Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum"

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Yorumlar

şüayıp

Kahrossun hainler amin
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