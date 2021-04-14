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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 20:40:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı

Diyarbakır'da PKK'lıların saldırısı sonucu 5 vatandaş ve Jandarma Mehmet Çelik şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında o teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

"Kahramanlarımızın eline sağlık"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık"

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