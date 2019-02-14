İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti” dedi. IHAAW114313-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da.

IHAAW114313-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 300 operasyon yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu’da. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti” dedi.14.02.2019 11:43:13TSINNNN

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