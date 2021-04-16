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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

30 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da şehadet şerbeti içen Uzman Çavuş Selçuk Paker'in ailesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin seccadesinde namaz kılıp, dua etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 08:40:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşiyle beraber iftarını 30 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da şehadet şerbeti içen ve tabuta sığmayan şehit olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir’in evinde açtı.

Seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, iftarın ardından şehidin odasında, şehit Paker’in seccadesinde namaz kılıp ona dua etti.

Fotoğrafları şehidin annesi kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

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Yorumlar

Hüseyin

Şehitler tepesi asla boş kalmayacak, Seccadeler asla boş kalmayacak , Bir ölür binn diriliriz Sayın bakanım Şehitlerimizin anısına posta pulu vb bastırmalıyız .
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