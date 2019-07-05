İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.05 Temmuz 2019 Cuma 16:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli" dedi.
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