İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

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