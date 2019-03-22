İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ömer Öcalan diyor ki Şanlıurfa’da Saadet Partisi’ne oy vereceksiniz. Ey Temel efendi, biraz ahlakın varsa ben siyaset yapıyorum diye Türkiye’de adım atmazsın."
IHAAW115916-SIY/22-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ömer Öcalan diyor ki Şanlıurfa’da Saadet Partisi’ne oy vereceksiniz.22 Mart 2019 Cuma 12:04
IHAAW115916-SIY/22-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ömer Öcalan diyor ki Şanlıurfa’da Saadet Partisi’ne oy vereceksiniz. Ey Temel efendi, biraz ahlakın varsa ben siyaset yapıyorum diye Türkiye’de adım atmazsın."22.03.2019 11:59:16TSINNNN
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