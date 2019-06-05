İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de bulunan İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de bulunan İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Bakan Soylu Sarıyer’de bulunan İzzet Baysal Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Soylu, fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra ikram edilen çay eşliğinde huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında Bakan Soylu vatandaşlarla vedalaşarak İzzet Baysal Huzurevinden ayrıldı.

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