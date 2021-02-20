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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:37:00 - 2021-02-20 23:44:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.
 
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