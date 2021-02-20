İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.
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