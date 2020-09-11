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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamand
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamand

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:32:20 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamand
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