İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamand