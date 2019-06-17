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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :"En ufak bir kaza sizi nasıl etkiliyorsa bu bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor"

İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı’nı ziyareteden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu,” 3 yıldır trafik konusunda hep birlikte bir adım atıyoruz.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :"En ufak bir kaza sizi nasıl etkiliyorsa bu bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor"

İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı’nı ziyareteden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu,” 3 yıldır trafik konusunda hep birlikte bir adım atıyoruz. Ve en çok bir araya geldiğimiz sektörlerden birisisiniz. Çünkü inanın ki en ufak bir kaza sizi nasıl etkiliyorsa bu bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih’te bulunan İnsani Yardım Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH)’ yı ziyaret etti. Bakan Soylu, burada İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.Bakan Soylu daha sonra Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı’nı da ziyaret etti.


Vatandaşlardan Soylu’ya yoğun ilgi


Bakan Süleyman Soylu, vakfa gerçekleştireceği ziyaret öncesi vatandaşlaryoğun ilgi gösterdi.İHH’dan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarında otobüs esnafları ile bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, esnaflarla görüş ve önerileri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.


İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu,” Bakın 2, 2,5 yıldır 3 yıldır trafik konusunda hep birlikte bir adım atıyoruz. Ve en çok bir araya geldiğimiz sektörlerden birisisiniz. Çünkü inanın ki en ufak bir kazada sizi nasıl etkiliyorsa bu, bilin ki bizi aynı şekilde etkiliyor. Bazen şu karın kaslarım kasılmaktan kendine gelemiyor. Bir kazayı sabah duyduğum zaman genellikle maalesef kazalarda sizde bende biliyoruz ki 3-6 arası ve bazen uykusuzluktan bazen karşı tarafın hatasından bazen bildiğimiz sebeplerden dolayı ve hangi kaza olursa olsun. Bir tek kişinin can kaybı ve bir tek kişinin huzur kaybı inanın beni çok etkiliyor” ifadelerini kullandı.


“Yapacağımız daha iyi işler var”


“Yapacağımız daha iyi işler var” diyen Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda da o hedeflere ulaşabilmek için kendi yöntemlerimizi oluşturarak ama birlikte istişare ederek ne yapacağımızı ortaya koyarak bir vesile ile adım atmaya çalıştık. Yapacağımız daha iyi işler var. Biz bir kere birlikte 2,3 kez bir araya geldik. Ama arkadaşlarla beraber daha fazla bir araya gelindi. Bakan yardımcımız, emniyet genel müdürümüz, başkanlarımız Türkiye’nin birçok yerindeki arkadaşlarımız valilerimiz herkes bir araya geldi. Defalarca sadece kazaları önlemeye yönelik değil aynı zamanda bu sektörün geleceği ile ilgili üzerimize düşen ne varsa onunla ilgili ifade etmek istiyorum. Yukarıdan aşağı bu birçok mesele biz hem ulaştırma bakanlığına ait olan bölümü hem bize ait olan bölümleri hem diğer bakanlıklarımıza ait olan bölümleri birbirimize tartarak gittik. Ancak adım atmamız gereken meseleler var. Fakat bu seçim münasebetiyle bu adım atmamız gereken meselelerle bir takım hazırlıklar yaptık”dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
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