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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 09:19:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Türkiye yeni güne Diyarbakır'dan gelen haberle uyandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2135 güvenlik görevlisi ve 20 polis dedektör köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen 50’nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 236 şüpheliden 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye yeni güne dev operasyonlarla uyandı. Diyarbakır ve İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

2135 güvenlik görevlisi sahada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 2135 güvenlik görevlisi ve 20 polis dedektör köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen 50’nci kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 236 şüpheliden 201 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İkinci büyük operasyon İstanbul'da

Bakan Soylu ayrıca İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla ilgili, “Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir” dedi.

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