İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam katılacağı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam canlı yayına katılacak. Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.
Saymaz'dan paylaşım
Bakan Soylu'nun katılacağı programda yer alacak isimler arasında bulunan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından "Merak ettiklerinizi yazın, Bakan Soylu’ya soralım." paylaşımı yaptı.