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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, daha önce DHKP-C propagandalığından ceza aldığını belirterek, "Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 16:52:00 - 2021-01-09 17:03:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya hesabı twitter üzerinden sert tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."

 

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