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Gündem İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerinin 1000'inci gününde, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:58:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

YENİ AKİT  ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri'nin 1000'inci gününde sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soylu paylaşımında, "1000 gündür, evlatları uğruna terör örgütüne kafa tutan, bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti'nin 1000. Gününde hep birlikte haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK Diyarbakır | Umutlar 1000 Oluyor Terör Yok Oluyor Programı’nda Evlat Nöbeti'ndeki aileler ve hemşehrilerimizle bir aradayız" dedi.

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