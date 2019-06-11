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İçişleri Bakanı Soylu’dan çarpıcı tespit: Asıl mücadelemiz okyanus ötesindeki Amerika ile

İstanbul ziyaretlerini sürdüren Süleyman Soylu, yerel seçim ve terörle mücadeleye değinerek, “Siz zannetmeyin zihinlerini, örümcek kafalarını bir mağaranın içerisinde kaybetmişlerle stratejik bir mücadele yapıyoruz, hayır. Biz okyanus ötesindeki Amerika ile bu mücadeleyi yapıyoruz, biz neyle mücadele yaptığımızı biliyoruz” dedi.

11 Haziran 2019 Salı 10:16

Yaklaşan İstanbul seçimlerine yönelik kentte hummalı ziyaretlerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy Sahil’de vatandaşlarla buluştu. Soylu, sahilde oluşturulan alanda yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı’nda bayram namazını Kato Dağı’nda kıldığını hatırlatırken, Kurban Bayramı’nda Mehmetçik’in Kandil Dağı’nda bayram namazı kılması için dua etti. Soylu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na tepkisini burada da gösterdi.

Sadece PKK ile değil...

Türkiye’nin terörle etkin şekilde mücadele verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: “PKK denilen terör örgütünü kimin desteklediğini zannediyorsunuz? Amerika, ben söylüyorum. Bu ülkenin içişleri bakanıyım, ne riskse tamamını alıyorum ve söylüyorum. Bunu da bugün burada söylüyor değilim yani. Hava akademisini kuran onlar, sağlık akademisini kuran onlar, lojistiğini sağlayan onlar, en yeni ve son teknoloji ürünleri onlara gönderenler onlar, moral veren onlar, akıl veren onlar, strateji üretenler onlar. Siz zannetmeyin zihinlerini, örümcek kafalarını bir mağaranın içerisinde kaybetmişlerle bir stratejik bir mücadele yapıyoruz, hayır. Biz okyanus ötesindeki Amerika ile bu mücadeleyi yapıyoruz, biz neyle mücadele yaptığımızı biliyoruz. Kimse kusura bakmasın.” 

Suriyeliye maaş yalan!

Suriyelilerin yüzde 65’inin Misak-ı Milli sınırları içerisinden Türkiye’ye geldiğine işaret eden Soylu, 2011 yılından bugüne Suriye’de bir milyon insanın şehit olduğunu ifade etti. Soylu, Suriyelilere maaş verildiği iddialarına, “Bir tek kör kuruş, maaş falan vermiyoruz. Bunların hepsi dedikodu. Hep aynı zihniyetin ürünleridir” cevabını verdi. 

Suriyelilerin Türkiye’ye tecavüzden kaçıp geldiklerini belirten Süleyman Soylu, şöyle devam etti: “Biz 402 yıl bunlarla aynı sancak altında birlikte yaşadık. Üç kuruş para bulduk diye sırtımızı mı dönecektik. Biz 15 Temmuz’da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz’da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim. Cumhurbaşkanımızın gönlüne feraseti de cesareti de, milletimizin gönlüne feraseti de cesareti de sokan Allah’tır, ben onu bilirim.” Geçen yıl İstanbul’dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıklayan Soylu, “Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul’dan 50 bin göndereceğiz” dedi.

Tabelalarını değiştirttim

Suriyelilerin kamu düzenini altüst etmelerine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana 6 ay süre verin, İstanbul’daki tüm göçmen düzenini kuracağım. Kilis’in bütün tabelalarını değiştirttim. Suriye yazılı tabelalar vardı, hepsini değiştirdim. Türkçe, altına da çok ufak bir bantla beraber Arapça yazabilirsiniz. Kuralı biz koyacağız. Biz birilerinin koyduğu kurala uymayız. Biz devletiz, bunu yapmak konusunda da hukukumuzu, kuralımızı, kendimizi ortaya koyarız.

“2 yıldır ekonomik saldırı uygulanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Toptancı Haller Camii’nde sabah namazını kıldı. Soylu, daha sonra İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde esnafı ziyaret etti. Burada konuşan Soylu, “Türkiye’ye son 2 yıldır ekonomik saldırı uygulanıyor. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık’a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz’a kadar uyguladıkları saldırı, ekonomik saldırıdır. Türkiye’nin ekonomisini rayından çıkarmak hedeflerinden uzaklaştırmak için. Bir kısmında başarılı oldular. Başarılı olamadıkları yegane yıl, önümüzdeki 4-4,5 yıldır. Şimdi ona da bir çapak takmaya çalışıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:16
  1. Kilis
  2. İstanbul seçimleri
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Yeşilköy Sahil
  5. Ramazan Bayramı
  6. Kato Dağı
  7. Kurban Bayramı
  8. Kandil Dağı
  9. Mehmetçik
  10. bayram namazı
  11. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  12. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  13. PKK
  14. Suriyeliler
  15. Misak-ı Milli
  16. Süleyman Soylu
  17. İstanbul Toptancı Haller Camii
  18. sabah namazı
  19. İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali
  20. 15 Temmuz

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