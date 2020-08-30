  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur" - "Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 08:34:50 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle..." sözüyle başladığı mesajında Soylu, sadece bir milletin ordusunun kazandığı değil, bir milletin tamamının orduya dönüşüp kazandığı kutlu bir zaferin 98. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071’de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922’de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece Aziz Milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos‘ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos‘ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de Aziz Milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir.

Zaferlerimizden aldığımız ilhamla bugün de hak ve adaletten ördüğümüz o duvarın bekçileriyiz. Bugün dünya mazlumlarının umudu ve koruyucusu olan Türkiye, kendi ürettiği gemilerle denizlerdeki haklarını ve ekonomik menfaatlerini korurken, kendi ürettiği insansız hava araçları, helikopterler, silahlar ve diğer teknik ekipmanla da terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadelesini onurlu ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir."

Bakan Soylu, 98 yıl önce yapıldığı gibi hiçbir tehdide boyun eğmeden, milletimizin geleceğini, hak ve adaletten başka sınırlama tanımadan savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini belirterek, "Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız ve onun tüm safhaları, emeği geçen tüm ecdadımız ve büyüklerimiz, bugünkü kararlılığımızın temel motivasyon kaynağıdır, gururumuz ve onurumuzdur. Büyük Zafer'in yüzüncü yılına doğru giderken aynı ruhla bu coğrafyada attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, geçmişimize layık olabildiğimizin açık bir göstergesidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Soylu, başta bu Zafer'in büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük "akıncıları", mübarek mücadelenin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla andı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı