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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:42:25 -
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da esnafı ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Soylu, Şırnak'taki programının ardından beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Yüksekova'ya geldi.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve protokol üyelerince karşılanan Soylu, buradan ilçe merkezine geçti.

Beraberindekilerle Cengiz Topel Caddesi'nde esnafı ziyaret edip taleplerini dinleyen Soylu, daha sonra ilçedeki alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, incelemelerinin ardından Polis Evi'ne geçti.

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