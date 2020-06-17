İçişleri Bakanı Soylu: “Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim; 438. İnşallah çok yakın bir zamanda 400’ün altına, 300’ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak, üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler; polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri bellidir. 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar” dedi

Emniyet Teşkilatına kazandırılan 20’si zırhlı olmak üzere toplam 60 adet yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç, düzenlenen programla tanıtıldı. Program öncesi bomba arama köpeği ile alanda bomba araması gerçekleştirildi. Kriminal Daire Başkanlığının tanıtım videosunun seyredilmesi ile başlayan programa İçişleri Bakanı Soylu’nun yanısıra Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve jandarma teşkilatından davetliler katıldı.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı’da meydana gelen cinayet olayını anımsatarak, “Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde son birkaç günde ilimizin birinde yolun ortasında bir cinayet meydana geliyor. Arabadan inen bir şahıs diğer bir şahsı öldürüyor, olay hemen ilgili sınır kapısının kameralarından tespit ediliyor. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, dakikalarla ifade edilecek zaman dilimi içerisinde araç tespit ediliyor. O anda havada olan Jandarma Genel Komutanlığımızın İHA’sına haber veriliyor. Jandarma İHA’sı olay yerine dakikalar içerisinde intikal ediyor, aracı plakası ile beraber takip ediyor. Aşağıdaki birimleri bize haber veriyor ve katil zanlısı çok yakın bir zaman içerisinde yakalanıyor. İşte bu Türkiye’nin gelmiş olduğu bir yüksek teknolojiyi milleti için, vatandaşı için, bireyi için, hukuk için kullandığı, sadece kendisi için değil bunu belki de ülkemizin geleceğinde en önemli ihraç malzemesi olarak değerlendireceği aşamaların belki de bir tanesi” diye konuştu.

“2016 yılının ilk beş ayında yüzde 30.1 olan suçları aydınlatma oranı yüzde 50.2 seviyesine gelmiştir"

Hiç suçun olmaması, hiç suç işlenmemesinin temel beklentileri olduğunu belirten Soylu, “2016 yılının ilk beş ayında aydınlatma oranı yüzde 30.1. Bu işin üzerine biraz önce gördüğünüz araçlar ve Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki sonsuz desteği ve talimatları, arkadaşlarımızın mesleki tecrübelerinin getirdiği sonuçla birlikte ifade etmem gerekir ki yüzde 50.2 seviyesine gelmiştir. İlk 9 en önemli suçlarda bunu çözebilmek kabiliyeti neredeyse son 4 yılda yüzde 30’lardan yüzde 50 üzerine gelmiştir. Türkiye’nin geldiği bu nokta, savunma sanayimizin yerlilik oranının yüzde 20’erden yüzde 70’lere ulaştığı bu nokta hepimiz için büyük bir güç kaynağıdır. Bu araçlardan 20 zırhlı, 40 tanesi zırhsız. Hem suç ve suçluyla mücadelede, hem de arkadaşlarımız bahsettiler, Elazığ, Van, Malatya gibi yaşadığımız depremlerde esas itibarıyla önemli ölçüde sürecin aydınlatılmasına, olayların aydınlatılmasına çok ciddi katkı sağlayacaklardır. Laboratuvar sahada olacak ve anında bir çözüm ortaya konulacaktır” ifadelerini kullandı.

“1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar”

Bakan Soylu, konuşmasında çarşı ve mahalle bekçilerine de değindi. Bakan Soylu, “Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914’ten beri devam eden bir uygulamadır. Hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz ve tanırız filmlere, romanlara, edebiyat eserlerine, hatıralarımıza konu olmuş, bizim hayatımızın bir parçası olan kolluk birimidir. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak, üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler; polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri bellidir. 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar. Bekçinin kanun ve mevzuata uyum içerisinde herhangi bir tartışmaya veya boşluğa meydan vermeyecek şekilde tanımlanması söz konusudur. Kimse kusura bakmasın bütün bu tartışmalar birtakım mahfillerde sistematik olarak ortaya atılan tüm iddialar, yıpratmalar az önce de ifade ettiğim gibi vatandaşın çarşı ve mahalle bekçilerinin, polisimizin başarılarından memnuniyetini ifade etmeye başlamasından sonra ortaya dökülmeye başlamıştır” dedi.

"Türkiye içerisinde son terörist rakamı; 438"

Yapılan operasyonlarla ülke içerisinde son kalan terörist sayısının 438 olduğunu ifade eden Soylu, “Sadece bölgemizin değil dünyanın en huzurlu memleketidir Türkiye, en huzurlu memleketi olacaktır. En huzurlu memleket olarak da dünyaya örnek olacaktır. Bakın iki günden beri Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde yine destan yazmaktadır. İlk önce havadan tüm terör unsurlarını yok etmiştir. İyi planlama, iyi bir istihbarat, iyi bir kabiliyetle yeni bir adım atmaktadır, ardından komandolarımız da yıllardan beri Türkiye’nin içerisine terör taşımaya çalışan, huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı önemli bir ders vermektedir. Ne yaptığımızı biliyoruz. Etrafımızdaki coğrafyadan Türkiye’nin içerisine taşınmak istenen bütün musibetleri kaynağında yok etme prensibi ile yok etmeye çalışıyoruz ve Ortadoğu’ya getirmeye çalıştıkları musibetleri, huzursuzlukları, vekalet savaşlarını tek tek kendi gücümüzle, kendi kabiliyetimizle yok etmek konusunda bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz. Allah evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin, onları muzaffer eylesin. Şimdi Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim; 438. İnşallah çok yakın bir zamanda 400’ün altına, 300’ün altına iner. Ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını, Türkiye’yi terk ettiğini göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kıraç kriminal incelemenin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak”

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise konuşmasında, “Evrensel hukuk normlarının uygulandığı ülkelerde suç soruşturması ve kovuşturmasında maddi gerçeğe ulaşmada temel ilke delilden sanığa ulaşma ilkesidir. Meydana gelen olayların aydınlatılmasına yönelik olarak uzman personel tarafından olay yerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, bulguların tespiti, toplanması ve dokümantasyonu ile suç, fail ve mekan arasında bağ kurularak suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi süreci olay yeri incelemesinin doğru yapılması ile bağlantılıdır. Bu bağlamda uluslararası standart ve kalitede çağdaş hukuk anlayışına uygun, insan haklarına saygılı hizmet verilmesi teşkilatımızın temel prensibidir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte suç türleri de çeşitlilik göstermiştir. Bununla birlikte olay yeri inceleme birimlerimiz ihtiyaç duyulan ekipman ve sistemlerin niteliği ve çeşitliliği de artmıştır. Olay yeri inceleme birimleri kriminal bölge polis laboratuvarları ve bomba imha ve inceleme birimleri ile gerek ülke içinde, gerekse ülke dışında başarılı çalışmaları ile takdir gören Kriminal Daire Başkanlığımıza bağlı birimler, yüklenmiş olduğu vazifeleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla birçok projeye öncülük yapmaktadır. Bugün de bir kısmının tanıtımını yaptığımız yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraçlar teşkilatımıza her türlü iklim şartlarında 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sağlayacak teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. Bu araçlarımız suç olaylarının aydınlatılması zincirinin başlangıç halkasını oluşturan olay yeri inceleme birimlerimizin ve afet bölgelerinde görev alan afet kriminal inceleme birimlerimizin ifa edecekleri görevlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır” dedi.

“Üstün niteliklere sahip araçlar”

Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural da, “Bilim ve teknolojideki sürekli değişim ve gelişmeler suç türlerinin de çeşitlenmesine yol açmaktadır. Burada suçların aydınlatılmasında görev yapan birimlerin sürekli yenilenmesini gerektirmektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda başkanlığımız personelinin eğitimine bağlı olarak da birimlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeleri takip ederek, araç ve gereçlerimizin de geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında yeni nesil kriminal inceleme araçları ülkemiz genelinde olay yeri inceleme birimleri ve bölge laboratuvar müdürlüklerimizde kullanılacaktır. Bu kapsamda 20 adedi zırhlı, 40 adedi zırhsız olmak üzere toplamda 60 adet Kıraç tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Bir kısmını teslim aldığımız Kıraçlar her türlü arazi ve iklim şartlarında olayların aydınlatılması konusunda birimlerimize önemli katkı sağlayacak üstün niteliklere sahiptir. Ayrıca proje kapsamında olay yeri inceleme birimlerimizin sahada kullanacakları toplam 385 adet özel olarak dizayn edilmiş panelvan tipi olay yeri inceleme araçları da teşkilatımıza kazandırılacaktır” ifadelerini kullandı.