0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Bakan Süleyman Soylu, trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 03:28
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

ÇORUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı

Amasya'nın Merzifon ilçesinden kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Soylu, ilçe çıkışındaki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Bakan Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı. Çocuklara oyuncak ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Hollanda'da yaşayan Emin Yılmaz, Soylu'ya sarılarak "Gecenin ikisi olmuş, adam uyumuyor. Allah razı olsun." dedi.

Bakan Soylu, ilçeden helikopterle ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 03:28
  1. Çorum
  2. İçişleri Bakanı Soylu
  3. trafik denetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket paniği
    1. Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket..
    2. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    3. Pompeo'dan "Güvenli Bölge" açıklaması
    4. Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi..
    5. Havai fişekler yangına sebep oldu
    6. Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu
    7. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    8. Sulama kanalında 2 kişi kayboldu
    9. Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu..
    10. Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
    11. 'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan..
    12. Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2..
    13. Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin..
    14. ABD'ye sert sözler: Sizden izin..
    15. Rusya'da askeri birlikte meydana gelen..
    16. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli..
    17. "Dünden çok daha fazla birlik ve..
    18. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    19. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    20. Travestinin evinde yakaladığı babasını..
    21. Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden..
    22. Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı
    23. Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza..
    24. Adana'da cinayet
    25. Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile..
    26. Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları..
    27. Aden'de insani durum kötüye gidiyor
    28. Bıçaklı saldırıya uğramışlardı! Mesut..
    29. Falcao'dan transfer açıklaması
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap