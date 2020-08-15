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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da iki çiftin nikah şahitliğini yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:34:25 -
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da iki çiftin nikah şahitliğini yaptı

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünyaevine giren iki çiftin nikah şahidi oldu.

Soylu, Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın oğlu Erdem ile Şule Akdoğan'ın Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aynı zamanda damadın dayısı da olan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptı.

Bakan Soylu, anne babalar için evlatlarının mürüvvetini görmenin büyük mutluluk olduğuna işaret ederek, birbirine çok yakışan genç çifti kutladı.

Erdem ile Şule'den çıktıkları güzel yolculukta örnek bir aile oluşturmalarını isteyen Soylu, herkesin örnek gösterdiği evlilikleri olması temennisinde bulundu.

Genç çiftten birbirlerini çok sevmelerini isteyen Soylu, "Birbirinizi çok sevin ama anne babalarınızı birbirinizden biraz daha fazla sevin. O zaman hanenizden bereket, sevgi hiçbir zaman eksik olmaz." dedi.

Soylu, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Bakan Soylu, daha sonra danışmanı Mazhar Yıldırımhan'ın oğlu Tarık Furkan ile Merve Nur Öz'ün, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Belediye Başkanı Genç'in kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk yaptı.

Soylu, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını gelin Merve Nur'a teslim etti.

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