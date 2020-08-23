  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili d
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili d

Yeniakit Publisher
2020-08-23 08:53:59 -
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili d
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu
Gündem

Karadeniz’de bulunan doğal gazı kimin çıkaracağı belli oldu

Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazı çıkaracak firma belli oldu. Doğal gazın yerli imkanlarla mı yoksa yabancı ortaklarla ..
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
'Anahtarım düştü' bahanesi tutmadı! Tekme tokat dövüldü
Gündem

'Anahtarım düştü' bahanesi tutmadı! Tekme tokat dövüldü

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde soyunma kabinlerini izlediği iddia edilen bir adam çevredekiler tarafından dayak yedi.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı