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Kadın - Aile İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi.'
Kadın - Aile

İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi.'

İçişleri Bakanı Soylu, KADES hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:58:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: 'Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi.'

İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242 bin 473’tür. Bunların 138 bini gerçek ihbarlar”

Kades nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES ücretli mi?

Android ve IOS için ücretsiz son sürüm KADES uygulamadır.

KADES neyin kısaltması?

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddetİ engellemek amacıyla kullanılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Google Play Store ve Apple Store uygulamasından üzerinden edinileniyor.

KADES ne ise yarar?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES programı nasıl indirilir?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik Numaranızı girerek ve EGM'den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.

 

 

 

 

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