  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:06:45 -
İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı