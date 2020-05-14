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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu SATEM’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi’ni (SATEM) ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:44:08 -
İçişleri Bakanı Soylu SATEM’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi’ni (SATEM) ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi’ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır” dedi.

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