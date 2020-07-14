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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki sele ilişkin, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:39:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sele ilişkin, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi.

Soylu, "Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram." diye konuştu. 

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