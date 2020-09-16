  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: Muş'ta meydana gelen 4,7'lik depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: Muş'ta meydana gelen 4,7'lik depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:24:21 -
İçişleri Bakanı Soylu: Muş'ta meydana gelen 4,7'lik depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?
Siyaset

Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu S.T. isimli mağd..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı