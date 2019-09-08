İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi. İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.

İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi.

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