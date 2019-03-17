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İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"

NİĞDE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor.

17 Mart 2019 Pazar 00:24
İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"

NİĞDE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. İktidara gelmeyeceğini bildiği, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye’nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için ’Aacaba Türkiye’yi nasıl karıştırırım’ diye düşünüyor. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir.” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğdeli vatandaşlarla Ömer Halisdemir Meydanı’nda buluştu. Soylu, yaptığı konuşmada, "Dün akşam bir televizyon programında Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var. Yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, ’İstanbul’da İmamoğlu’na, Ankara’da Mansur Yavaş’a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.’ Sözleşme imzalamış, senet imzalamışlar yani" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Soylu, "Kılıçdaroğlu şunu yapmak istiyor, 299 tane PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi yapıyorlar. Adamın biri diyor ki, ’Kürdistan’da biz kazanacağız.’ Kürdistan neresi Allah aşkına. Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? ’AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. ’İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, İzmir’de, Bursa’da, Muğla’da, Aydın’da, Konya’da verilen bütün oylar Cizre’ye, Silopi’ye güç katacak’ diyor. Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var, yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, ’İstanbul’da İmamoğlu’na, Ankara’da Mansur Yavaş’a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.’ Sözleme imzalamış, senet imzalamışlar yani. Bu senedin altında kimlerin imzası var? Bu senedin altında FETÖ’nün, PKK’nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzası var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in imzası var. Bu senedin altında Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25’i kim yapmışsa, 6-7 Ekim’i kim yapmışsa, 15 Temmuz’u kim yapmışsa, Türkiye düşmanlarının imzası var" şeklinde konuştu.



"Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"


Bakan Soylu,konuşmasına şöyle devam etti:


"Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye’nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK’dan hapis yatan, kimisi Apo’nun İmralı’dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye’ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, ’Bu şehidimizin adını şu caddeye verelim’, bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki ’Bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz.’ Türkiye’de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor ve iktidara gelmeyeceğini bildiği, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye’nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye’yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart’ta biz bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı bu ülkenin güneydoğu ve doğusunda 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkarmaz itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:24
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