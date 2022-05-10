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Gündem İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:56:00 -
İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü

Bakan Soylu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Jaksylkov ile Güvenlik Ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de katıldığı görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik, kolluk eğitimi iş birliği, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar ele alındı.

Bakan Soylu ayrıca, GAMER hakkında Orgeneral Jaksylkov'a bilgi verdi.

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