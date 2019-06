İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul’da 155’e yapılan çağrılarda intikal süresi 7,5 dakikaya kadar düşürüldü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. “İstanbul’da 155’e yapılan çağrılarda intikal süresi 7,5 dakikaya kadar düşürüldü. Hedef şimdi 5 dakikanın aşağısına çekebilmek 44ilde tüm acil çağrılara cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmamızı İstanbul’da da Temmuz ayı sonu itibariyle hizmete geçiriyoruz” dedi.

Küçükçekmece de yapımı devam eden ve İstanbul’da acil çağrıların tek merkezde toplanacağı bulunan 112 Güvenlik Acil Durum Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece Halkalı’da bulunan ve yapımı devam eden 112 Acil Güvenli Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Soylu inceleme sırasında İstanbul Valisi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile yetkililerden bina hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalardan bulunan bakan Soylu, tüm acil merkezlerin tek merkezde toplanması konusunda bir projenin olduğunu ve şu ana kadar 44 ilde bunun gerçekleştiğini belirtti.

Tüm acil çağrıların aynı merkezde toplanılması projesi olduğunu kaydeden bakan Soylu, “Özellikle itfaiye 110, ambulans 112, polis 155, 158 sahil güvenlik gibi bütün bu acil çağrıların 112 bünyesinde toplanılması konusunda devletimizin bir projesi var.Bu proje çerçevesinde bugüne kadar 44 vilayetimiz 112 şemsiyesi altında toplandı. Bizim AB entegrasyonumuz da önemli bir süreç hem de vatandaşımıza acil çağrıların karşılanması hem de bu çağrıların kaliteli bir şekilde karşılanıp acil hizmetlere dönebilmesi açısından çok önemli bir yapılanma. İki yıldan beri bu konuda ciddi adımlar atıldı. Hem yazılım, hem bina, hem de donanım konusunda. 2020 yılının ortalarına doğru biz tüm Türkiye’nin tamamında 112 acil çağrı merkezi tek şemsiye altında tamamlanıp bitirilmesi hususu hedeflendi. Bu hedef önemli ölçüde tutacağa ve gerçekleşeceğe benziyor. 44’ünde geçildi bunun 24’ü ilk nesil yazılım. Esas itibariylekoordinasyonu ve İçişleri Bakanlığı’nın bilişim uzaman tarafından gerçekleştirilen ve dünya da bir çok ödül alan birinci nesil yazılım 20 tanesinde var. Diğerlerine de aynı şekilde entegre edilecek. Yeni yapılanların tamamı da birinci nesil olarak yapılacak” dedi.

Merkezler de bulunan birinci nesil yazılımların çağrı yönlendirmesinde Avrupa’nın önünde bir yazılım olduğunu vurgulayan Bakan Soylu “Özellikle bu birinci nesil yazılımıngerek çağrı karşılanmasında, çağrı yönlendirilmesinde, konum bulunmasında Avrupa da henüz gelişmemiş olan ama Türkiye’de yazılım olarak oranın biraz daha önünde. Arabaların kaza yaptığında otomatik arama sisteminde de ciddi şekilde her an yönlendirmeyi sağlayabilecek konum yönlendirebilecek kişinin kendi aramasında tarif edemediğinde arabanın konumunu kendisinin bildirebileceği çok fonksiyonellibir yazılım sistemi gerçekleştirildi ve her merkeze de konuluyor. Özellikle 112 de her ilde bir yedekleme sistemi olacaktı burada bulut sistemine geçildi bu da maliyetleri yüzde 40-50 civarında aşağıya çekti. Böylelikle bulut teknolojisiyle beraber hem İstanbul ve Ankara ile iki yeni yedekleme merkeziyle birlikte ama bu kopyalama merkezi değil yedekleme merkezi. Kopyalama ayrı yedekleme ayrı bir durum. Kopyalamayı biliyorsunuz o maalesef son günlerin önemli konularından biri ama bunun tarafı sürekli tartışılacaktır” dedi.

Vatandaş acil çağrıları için tek telefon görüşmesi yapacak

Vatandaşların artık acil çağrıları için tek bir telefon görüşmesi yapacağını ve bunun da olaylara müdahale süresini kısaltacağını belirten Soylu “Burada en önemli avantajlarından bir tanesi vatandaşın tek bir telefon görüşmesi yapmasıdır. İlk karşılayıcı ile konuştuktan sonra eğer orman yangınıysa, eğer bir trafik kazasıysa eğer bir sahil güvenlik olayıysa ilgili bütün birimleri eş zamanlı bir şekilde oraya yönlendirilebileceği bir sistem oluşturuluyor”

112 Acil Durum Merkezi İstanbul’da Temmuz sonunda başlayacak

Sistemin İstanbul’da temmuz sonu itibariyle vatandaşların hizmetinde olacağını dile getiren Bakan Soylu “İstanbul’da da bu sitem Temmuz sonunda buluşmuş olacaktır. 3 vardiya şeklinde ve 630 kişi planlanmaktadır. 630 kişi burada ilgili birimlerden yetkililer hem sadece ilk çağrı karşılayıcılar. Bütün bunlarla vatandaşımızın ilk reaksiyon süresi ortalama 3 saniye. İstanbul da 155’ e yapılan çağrılarda intikal süresi 7 buçuk dakikaya kadar düşürüldü. Hedefimiz 5 dakikanın aşağısı. 112 yeni sürecinin kendi adına bir avantajı daha varo da engelsiz 112 hizmetiveriliyor. Konuşma ve işitme engelli vatandaşlarımız içinde hizmet veriliyor bu sistemde aynı şekilde Türkiye’de yaşayan tüm yabancı vatandaşlar içinde farklı dil seçenekleriyle de hizmet veriliyor. Yeni nesil bazı araçlarda bulunan kaza yapıldığında telefon aramasında aramaya gerek kalmadan 112 çağrı merkezinin otomatik olarak kaza, yolcu ve konum bilgisi veren sistemi de bu yeni nesil 112 yazılımının içerisinde söz konusu.

Acil durumlar tek noktadan yönlendirilecek

Artık tüm acil durumların tek bir merkezden hızlı bir şekilde yönlendirileceğini belirten Bakan Soylu “112 binamız 2020 yılının sonuna doğru Hasdal da hizmete girmiş olacak. Burada ki temel muradımız şu Güvenlik Acil Durum Merkeziyle orada bulunan acil durumlar yönetilecek. Aynı zamanda şehrin tüm kameraları da oradan izlenecek. Bir mükemmeliyet merkezi gibi bir merkez oluşturulmaktadır. Bu konuda özelikle Türkiye teknolojik yazılımlar donanımlar dünyada bu konularda üstün bir noktaya doğru ilerlemekte. Bir dünyada ki bu tüp yenilenmeleri çok iyi takip ediyoruz. İki yerli ve milli yazılımlara çok önem veriyoruz ve son olarak böylece kendi şirketlerimizin kabiliyetlerinden de istifade ediyoruz. 2020’nin ortası veya sonuna doğru tüm Türkiye bir modern hizmete daha kavuşmuş olacak. Biz bu 112 sistemini ihraç edip buradan Türkiye’ye bir ihraç kalemi olarak. Özellikle etrafımızda ki ülkelere bunu ihraç etmenin önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu