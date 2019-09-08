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İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir” dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 11:59
İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanması tartışmaları ile ilgili konuştu. Yapılan seçimlerde İstanbul seçmeninin kararını verdiğini hatırlatan Soylu, “Bu karar demokratik ve hukuki bir karardır. Burada seçilmesinin bir tek sebebi var; ‘Benim elde ettiğim bütçeyle benim mahalli idarelerin müşterek hizmetlerini burada gör. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana vereceği hizmeti koordine et, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili problem geldiği zaman çözmeye çalış.’ Bir belediye ülke yönetmek için seçilmez. Kendi işini iyi yaparsa o halk takdir eder. Türkiye politikalarına hevesli olabilirsiniz. Hedefleriniz de olabilir. Hepimiz buralara Ay’dan gelmedik. Bu milletin içerisinden geldik. Bunu arzu da edebilirsiniz. Ama önce işinizi yapacaksınız. Biz burada bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin, Van bunların alınmasını terörle irtibatlarından dolayı olduğunu, niçin alındığını ifade ettim” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretini de eleştiren Soylu, “Diyarbakır’da ‘Ben sizinle aynı çizgideyim, 16 milyonun selamını getirdim’ diyor. Ben İstanbul seçmeniyim. Ben PKK teröristlerini tedavi ettiren, terörist cenazelerine katılan, bir teröristin ismini caddeye verene ben selam göndermedim. Hanımla da konuştum, o da göndermemiş. Bütün bunlar bir belediye başkanının yapması gereken şeyin üstündedir. Bunu ben değerlendirmem, bunu İstanbul seçmeni değerlendirir. Biz orada teröre karşı mücadele ortaya koyuyoruz. Teröre karşı mücadeleyi destekleyen bir kişiyi, onları gönüllendiren bir kişiyi ben içişleri bakanı olarak uyarırım. Bu yaptığın yanlıştır, doğru değildir diye. Biz terörle mücadele veriyoruz. Bırakın da bu işin bu boyutunun nasıl yönetilebileceğini ortaya koyma hakkı bize ait olsun. Bu mücadele yapılırken bu mücadelenin yapıldığı kesime, terör örgütünün görevlendirdiği insanlara moral verenlere söz söyleme hakkımız da olsun” şeklinde konuştu.


İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanmasının gündemde olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Soylu, “Muhtarlığın kendi kuralları var. Belediye başkanlığı, kendi kuralları var. Kaymakam kendi kuralları var. İstanbul ve Ankara, bir başka yere kayyum atanabilmesi için terörle irtibat ve iltisak bulunması gerekir. Bunu ortaya çıkaranlar Diyarbakır, Van ve Mardin’de yaptıklarımızı sulandırmak için yapıyor. İstanbul ve Ankara için kayyum atanması söz konusu değildir. Bu terörle alakalı bir şeydir. Siz terörü destekliyorsanız, yardım ve yataklık yapıyorsanız elbet devlet gereğini yapar. Ne İstanbul ne Ankara’nın bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu değil” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:59
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