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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şanlıurfa'da
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şanlıurfa'da

Bakanlar Süleyman Soylu ve Ekrem Pakdemirli, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde mısır hasadına katılarak biçerdöver kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:46:08 -
İçişleri Bakanı Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceylanpınar ilçesinde yaşayan göçerlerle bir araya geldi.

Soylu ile Pakdemirli'yi Mardin Artuklu Havalimanı'nda Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet karşıladı.

Daha sonra helikopterle Ceylanpınar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Beyaztaş Mahallesi'ne gelen Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'yi burada Şanlıurfa Valisi ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bölgede yaşayan göçerlerin temsilcileriyle görüşen Soylu ve Pakdemirli, sorunlarını dinledi.

Ardından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine geçen Soylu ve Pakdemirli, traktör kullanarak buğday ekimi gerçekleştirdi.

Bakanlar Süleyman Soylu ve Ekrem Pakdemirli, işletmedeki mısır hasadına da katılarak biçerdöver kullanıp hasat yaptı.



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