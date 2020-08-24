İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor:

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kentte selin en çok etkilediği ilçelerden Dereli'de incelemelerini sürdüren Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede yaptıkları incelemelerin yanı sıra esnaf ve vatandaşları da dinlediklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle dün sabah itibariyle bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz ve Kaymakamımızla koordine ettiğimiz çalışmaların ne noktada gittiğine bakıyoruz. Ayrıca kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabii, hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonraki adımlarda sadece Dereli değil, diğer noktalara yönelik adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğini de görüyorum ve özellikle esnafları da tek tek ziyaret ediyoruz, esnafları, evleri. Olası bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa onları bize söylemesi adına bazen oluyor da gözümüzden kaçan."

Her afetin kendine ait bir karakteri, niteliği, bölgenin kendine has nitelikleri olduğuna dikkati çeken Soylu, "Onun için böyle şablon gibi belirtmek doğru değil. Vatandaşları dinleyip taleplerini almak lazım. İlk burada bizim çizmeye ihtiyacımız vardı. Başka afetlerde böyle çizme talebim olmaz. Maske sürekli olarak dağıtılıyor, onun için her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak da dinlemek ve yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritasını da o dinlemelerden anlıyoruz." ifadesinde bulundu.

Dün gece itibariyle vali, bakanlar, bölge milletvekilleri ile hep beraber bir araya geldiklerine işaret eden Soylu, herkesin kendi adına neler yaptığını, neler yapabileceğini ortaya koyduğunu, uzakta olan bakanların koordine sağladığını, ilgili müdürlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Birçok belediyenin de bölgede hem iş makinleriyle hem de yemek destekleriyle çalışmalara katıldığını dile getiren Soylu, herkesin durumun normale dönmesi için gayret gösterdiğini vurguladı.

Bölgede iki türlü hasar tespiti yapıldığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim iki türlü hasar tespitimiz var. Biri binalara yönelik, iki esnafa yönelik zarar ziyan tespiti. Defterdarlık maliye zarar ziyan tespitini yapıyor. Onlar da başladılar. Yani esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış. İki, hem evlerimizde, binalarımızda ne kadar hasar var. Bütün bunlarla ilgili tespitler sürüyor iki taraflı.

- "Arama kurtarma alanını genişlettik"

Arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, arama kurtarma çalışması yürütülen kayıp sayısının 9'a düştüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden sayısı ise son olarak 7." dedi.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin dünden beri çalıştığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımız sayısı 9'a düştü. Bunların ikisi jandarma, biri Karayolları operatörü, üçü Güce ilçesinde ve yine biri burada. Yani diğer yerlerde de var. Toplam 9. İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Arama kurtarma ekiplerinin sayısını çevre iller ve bölgelerden gelenlerle daha da artırdık. Arama kurtarma alanını genişlettik."



