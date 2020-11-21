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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:35:30 -
İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Beyoğlu Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Beyoğlu Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele ile asayiş konuları ele alındı.


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