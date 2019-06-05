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İçişleri Bakanı Soylu: “Ben bulunduğum yere Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, Kato’dan geldim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy’de Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya geldi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 21:53
İçişleri Bakanı Soylu: “Ben bulunduğum yere Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, Kato’dan geldim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy’de Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Soylu, “Ben bu bulunduğum yere Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, Kato’dan geldim” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2’inci gününde Arnavutköy’de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Düzenlenen programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Teker teker hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde meydana gelen önemli olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.


Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı’nda yaşanan olayla ilgili olarak edepsizlik yapanlara gerekli cevabı verdiğini ve sözünün arkasında olduğunu söyledi. Soylu, “Bana Ekrem İmamoğlu’nun benden sonra geleceğini söylediler, aslında VIP’den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme gibi bir durumu söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler ve buradan geç demişler. Havalimanına partililer de gelmişler, orada toplanmışlar. İdari olarak partililerin de oraya gelme hakkı bulunmuyor. Yönetim de giremez, birkaç kişi gelip karşılar oradan alıp götürürler dışarıda ne yapılırsa yapılsın ona kimse karışamaz. Ben oradan çıkarken başladılar ‘Her şey Güzel Olacak’ diye bana doğru tezahürat yapmaya. Ben kendi memleketime geliyorum hem de ilk kez de geliyor değilim. O kalabalık arasından birisi mafyavari bir üslupla ‘Akıllı ol Soylu’ dedi. Yani sen bu işlere çok fazla karışma demek istiyor. Ben de bana söylediğini birkaç adım geçtikten sonra duydum ve ona doğru ‘Artistlik yapma’ deyip geçip gittim. Ama onların asıl olarak orada yapmak istediklerini yapsaydım kıyameti kopartacaklardı. Bu olaydan sonra ne terbiyesizliğim kaldı ne ahlaksızlığım kaldı yani ahlaksız olan ben miyim Allah’ınızı severseniz. Ben kendi hakkım olan yerden kendi memleketime geliyorum, orada edepli durması gereken adamlar, beni görünce edepsizlik yapıyorlar sataşıyorlar bende tek bir cümle söyledim sonuna kadar da arkasındayım. Ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato’dan geldim. Allah böyle siyaset nasip etmesin” dedi.


“Ömründe namaz kılmayan cami yolu bilmeyen adamlar konuşuyorlar”


Süleyman Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlarla da değinerek ömründe namaz kılmayan, cami yolu bilmeyen herkesin konuştuğunu ifade etti. Soylu, “Namazı kıldıran hoca müftü vekilimiz, şaşırdı rükuya gideceğine secdeye gitti. Ben de hocanın arkasındayım, rükuya gidip 3 defa ’Sübhâne Râbbiye’l-Azim’ dedim hocayı uyardım hoca hemen kalktı. Sosyal medyada kıyamet koptu o aşağıya eğildi, o yukarıya. Ömründe namaz kılmayan adamlar, cami yolu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı” diye konuştu.


“Geçen yıla göre bu sene trafik kazalarında yüzde 51,5 azalma var”


Trafik denetim ve tedbirleri sayesinde bu yıl geçen yıla nazaran ölümlü trafik kazalarında yüzde 51.5 azalma olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Bayramda 185 bin görevlimiz yollarda görev yapıyor tatil yapmadan aralıksız çalışıyor. Milletimiz huzurla gitsin huzurla gelebilsin diye. Bir trafik kazasını bile engelleyebilirsek bizim için memnuniyettir. Şu ana kadar yaklaşık 4 gün oldu ilk gün 7 kişi kaybettik, ikinci gün 7 kişi kaybettik, üçüncü gün 9 ve dördüncü gün 10 kişi kaybettik. 4 gün içerisinde toplam 33 kişiyi kaybettik, bir önceki yıla göre ölümlü kaza oranlarında yüzde 51,5 azalma var çünkü trafik tedbirlerini alıyoruz ve uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:53
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