İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı” için Türkiye’ye gelen Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüme Çırağan Sarayı’nda basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.