İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de
Rize Yeşilay Yaşam Kampüsü Açılış Töreni için Rize’ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dokunaklı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağını selamladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın baba ocağında, hırçın Karadeniz’in yeşil yamacında, Rize’deyiz…
Köklerimizin beslendiği bu kadim topraklarda; birlik, beraberlik ve güçlü yarınlar idealimizi bir kez daha perçinliyoruz.
Bizi bağrına basan Rizeli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum.