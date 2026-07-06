İçişleri Bakanı Çiftçi NATO Zirvesi güvenliğini masaya yatırdı: 6 başlıkta tedbir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesi Ankara'da bakanlığa bağlı güvenlik birimleriyle bir araya geldi. Bakan, havalimanından siber güvenliğe uzanan 6 başlıkta alınan tedbirleri tek tek sıraladı.

Güvenlik masası Ankara'da kuruldu

Çiftçi, "NATO Zirvesinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" toplantısında güvenlik birimleriyle buluştu. Toplantı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşti.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve kapsamında alınan tedbirleri kurmaylara anlattı. Bakan Çiftçi de masadaki değerlendirmesiyle sürecin stratejik önemini ortaya koydu.

"Türkiye'nin ev sahipliği tarihi bir başarı"

Çiftçi, çok sayıda devlet ve hükümet başkanının, üst düzey heyetin, uluslararası kuruluş temsilcisinin ve basın mensubunun katılacağı zirvenin Türkiye açısından önemine değindi.

Bakan, "Bu zirve; Türkiye'nin diplomatik ağırlığını, kurumsal kapasitesini, güvenlik tecrübesini ve ev sahipliğini bütün dünyaya göstereceği son derece önemli bir buluşmadır" dedi. Çiftçi, devletin tüm kurumlarıyla sürecin içinde olduğunu vurguladı.

Bakan, sürecin "yüksek dikkat, güçlü koordinasyon, olağanüstü çaba ve büyük bir fedakârlık" gerektiren stratejik bir vazife olduğunu söyledi. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının planlamalarını titizlikle hazırladığını belirtti.

"Türkiye güçlü bir ülke"

Çiftçi, dünyada ve bölgede artan jeopolitik risklere işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin konumunu anlattı.

Bakan, "Türkiye; bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, krizlerin çözümünde irade ortaya koyan, dostlarına güven veren ve küresel meselelerde ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiren güçlü bir ülke konumuna erişmiştir" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü, Suriye'de hassas dengelerin yaşandığını ve İsrail'in Gazze'deki zulüm ve soykırımını hatırlattı. Türkiye'nin bu zulüm karşısında asla sessiz kalmadığını söyledi.

Bakan, çetin bir küresel ortamda devlet ve hükümet başkanlarını aynı masada buluşturabilmenin "tarihi bir başarı" olduğunu vurguladı. Çiftçi bu başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve milletin sarsılmaz iradesine bağladı.

6 başlıkta güvenlik tedbirleri

Çiftçi, emniyet ve jandarma arasındaki koordinasyonun, lojistik ve siber alandaki tedbirlerin pürüzsüz işlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan tedbirlerin ele alındığı başlıkları tek tek saydı: havalimanları, zirve alanları, konaklama noktaları, intikal güzergahları, siber güvenlik ve toplumsal olay riskleri.

"En küçük bir ayrıntının dahi büyük önem taşıdığı bir dönemdeyiz" diyen Çiftçi, her görevlinin vazifesine tam hakim olmasını istedi. Bakan, kurumlar arası güçlü iletişimin "Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeninin temelini" oluşturacağını belirtti.

Çiftçi, görev alacak tüm ekiplere başarı diledi ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Sık Sorulan Sorular

Toplantı nerede yapıldı? İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde.

Hangi tedbirler ele alındı? Havalimanları, zirve alanları, konaklama noktaları, intikal güzergahları, siber güvenlik ve toplumsal olay riskleri.

Kimler katıldı? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve bakanlığa bağlı güvenlik birimleri.

Kaynak: DHA