İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!

Bakan Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Sivil Toplum ile Buluşma” adlı programda konuştu.

"Sınırımızın ötesinde de varız sınırımızın içinde de varız." diyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Biz sınırlarımızın içerisine gelip de bize kibir yapmalarını beklemiyoruz. O iş bitti artık." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli sanayideki başarımıza vurgu yapan Ali Yerlikaya şöyle devam etti:

2017’den itibaren envanterimize giren yerli ve milli sanayinin o güzel ürünleri İHA, SİHA, ANKA, İKU bunlar ve daha pek çok yerli ve milli sanayinin ürünleri bizim terörle mücadelemize katkısı olmuştur. Teröristlere nefes dahi aldırmıyoruz. Bırakın nefes almayı şöyle başını kaldırıp gökyüzüne bakamaz hale getirdik.

Bakan Yerlikaya, sözlerinin devamında Iğdır'da gerçekleşen terör operasyonları hakkında bilgi verdi:

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Iğdır’da 59 kırsal operasyon 2’si orta çaplı 57’si küçük çaplı 39 şehir operasyonu yapıldı. Toplam 98 operasyon ile bir terörist de etsizi hale getirildi. FETÖ VE DAEŞ ile ilgili de Iğdır’da yaptığımız operasyonlar var.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığı bundan da 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.