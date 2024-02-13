İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende bir sayım yapıldığını 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.
Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yapılırken, olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.