  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkanı yeni değişen Merkez Bankası’ndan son dakika kararı! Böyle duyuruldu

Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket paylaşıldı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Yeniden Refah Partisi'nde büyük kriz! O gelişme, tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Mehmet Şimşek yeni projeyi açıkladı! Sermaye piyasasında yatırım yapanlar dikkat

Tayyip Erdoğan’dan tüm dengeleri değiştiren adım! Tokadı onların da yemesi artık an meselesi

CHP’de tezek günü! Başkanın kapısına bir kamyon b..k döktüler

Whatsapp yazışmaları ifşa oldu! Mansur'dan öğrencilere oy baskısı

Yunanistan'ın "ABD'ye ait sistemleri yok edecek" dediği ANKA-3'ten haber var: Onu sadece biz göreceğiz

Kötü haberi verdi! Ekrem'e bir şok da asker arkadaşından

Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:34:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende bir sayım yapıldığını 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.

Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yapılırken, olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında

Gündem

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: En az 9 kişi toprak altında

Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gündem

Erzincan'da facia! 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23