  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Günlerdir borsa için 'bekleyin' diyen isim duyurdu: Bu hisseleri alan para kazanır

Nerede lüzumsuz iş, orada CHP... İzmir'de bakın kimin heykeli dikildi

Eskişehir'de sondaj vuruldu! Yerin altından fışkırması an meselesi...

Cumhurbaşkanlığına, CHP genel başkanlığına kulis yapmaktan İstanbul’a kulak vermedi ve İSPARK iflas etti!

BM Genel Sekreterinin sözleri kapak olsun! Meral Akşener’e tokat gibi cevap

İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor

Cihat Yaycı'dan hükümet yetkililerine çok kritik İsrail uyarısı: ABD Pazar günü Türkiye'den bunu isteyebilir
Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlulara nefes aldırmıyor: Ankara'da yüzlerce tutuklama var...
Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlulara nefes aldırmıyor: Ankara'da yüzlerce tutuklama var...

Yeniakit Publisher
2023-11-02 18:43:00 -
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlulara nefes aldırmıyor: Ankara'da yüzlerce tutuklama var...

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 13-26 Ekim tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

 

ANKARA (AA) - Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 329 kişiden 352'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 13-26 Ekim tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulama kapsamda, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 573 bin 78 kişiden çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 329 kişi yakalandı. Bu kişilerden 352'si tutuklandı.

Ayrıca, kontrol edilen 346 bin 700 otomobilden 16'sının çalıntı olduğu tespit edildi. 235 motosiklet ve 167 modifiye araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarında, 1992 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca, 16 bin 462 kaçak bandrolsüz sigara, 10 bin 656 gram uyuşturucu madde, 5 bin 903 uyuşturucu hap, 1969 adet değişik çapta fişek, 119 ruhsatsız tabanca, 53 belgesiz av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 31 kesici ve delici alet, 9 ruhsatlı tabanca ile 2 belgeli av tüfeği ele geçirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

gelmiş en iyi içişleri bakanı yerlikaya. aman İBB adayı yapmasınlar. 5 yıl devam etsin.

Hayati

Arkadaş bu suçlular daha önce neden aranmıyordu vatandaş olarak şüpheliyim
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23