İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan FETÖ uyarısı: "Zannetmeyin ki FETÖ bitti"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Derneği'nin bu yıl yedincisi düzenlenen Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcı Münir Karaloğlu, "7 Haziran itibariyle yani son cumhurbaşkanlığı kabinesinin kurulmasından bu yana Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olmasından bugüne devam eden FETÖ operasyonlarında yaklaşık 3 bin 500 gözaltı oldu. Bunun 786’sı tutuklandı. 775’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Zannetmeyin ki FETÖ bitti. Bitmedi. Temizlik devam ediyor" dedi.

15 Temmuz’un bu milletin yaşadığı en karanlık gecelerden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “Çok karanlık başlayan bir gece. O gece, hain terör örgütü FETÖ'nün kalkışmasına milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topyekün karşı koyması ve 253 canımızın şehadete yürümesi, 2 binin üzerinde vatandaşımızın gazi olmasıyla gün ağarırken, şafak sökerken başka bir gün ve başka bir Türkiye’ye uyandık. Allah'a hamdolsun. Rabbim bu toprakları vatan kılmak için fedai can eyleyen bütün şehitlerimize, 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen bütün şehitlerimize rahmet etsin onların şefaatine de bizleri nail eylesin diye dua ediyoruz. Değerli dostlar maalesef düşman her zaman dışarıdan gelmiyor. Düşman maalesef bazen içeriden sizin bizim paramızla, sizin bizim sadaka, zekatımızla, kurbanımızla, kurban derinizle kurulmuş, serpilmiş dini istismar ederek büyümüş, kökü dışarıda, aklı dışarıda örgütler eliyle de maalesef ihanete uğruyoruz. İşte 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün kalkışması tam böyle içeriden yapılan bir kalkışmaydı. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Ama ihanet uyumaz arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, ‘Su uyur, FETÖ uyumaz. Su uyur düşman uyumaz. Hepimizin uyanık olması lazım. Uyanık kalması lazım. Bakın hala fırsat bulsalar tekrar örgütlenecekler. Tekrar devlete sızacaklar tekrar geçmişte yaptıkları ihaneti yapacaklar. Biz bunu nereden biliyoruz? Yaptığımız operasyonlardan biliyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bakın 7 Haziran itibariyle yani son cumhurbaşkanlığı kabinesinin kurulmasından bu yana Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olmasından bugüne devam eden FETÖ operasyonlarında yaklaşık 3 bin 500 gözaltı oldu. Bunun 786’sı tutuklandı. 775’i de adli kontrol kararı verildi. Zannetmeyin ki FETÖ bitti. Bitmedi. Temizlik devam ediyor. Devlette temizlik devam ediyor. Toplumda temizlik devam ediyor. Tekrar dirilmesinler diye de tedbir devam edecek” diye konuştu.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de küçücük bir kara parçasına sıkıştırılmış 3 milyona yakın masum Müslüman'ın dünyanın gözü önünde katledildiği, soykırıma uğradığını da belirten Karaloğlu, şunları söyledi:

"Siyonist terör devleti İsrail'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, cami, kilise ayrımı yapmadan toplumun bütün kutsal saydığı, savaş hukukunda kesinlikle dokunulması yasak olan mekanları da bombalayarak bütün insanlığın gözü önünde bir vahşet, bir soykırım, bir insanlık suçu işleniyor maalesef Gazze'de. Biz Müslümanlar olarak Türk toplumu olarak bireysel olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Dünyaya baktığımızda dünyada da halklarda bir uyanış olduğunu Madrid'inden Londra'sına, Paris'inden, New York'una kadar dünya şehirlerinde de artık insanlar bu vahşeti lanetlemeye başladılar. Ama devlet yönetimlerinde hala bir uyanışı görebilmiş değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, Allah razı olsun. 'Bütün dünya Filistin'i terk etse de biz Filistin'i terk etmeyiz. Biz Filistin'in yanında durmaya, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz' diyor. Tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu bizim inanç sorumluluğumuzdur. Biz bunu yapmak zorundayız.”