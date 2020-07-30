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Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:09:14 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'da polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Erdil, Vali Enver Ünlü ve beraberindekiler tarafından Eynesil ilçesinde karşılandı.

Giresun merkez, Eynesil, Görele ve Keşap ilçelerinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Erdil, görevlilerle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Erdil, trafik uygulama noktalarındaki güzergahlarda seyahat eden sürücü ve yolcularla da sohbet etti.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Erdil, çocuklara "kırmızı düdük" hediye etti.

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