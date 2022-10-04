İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan CHP’ye kapak!

Yeni Akit Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlerdir tartışılıyor ve sonuç: CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda gazeteci olarak perdelemeye çalıştığı bir çok teröristten biri olan ve Mersin saldırısındaki bomba düzeneğinde parmak izi bulunan Dilşah Ercan yaşıyormuş ve dağda görevinin başında,eylemlerine devam edecekmiş” diye yazdı.