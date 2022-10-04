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Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan CHP’ye kapak!
Gündem

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan CHP’ye kapak!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP’nin 11 yıl önce “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda gazeteci olarak masum göstermeye çalıştığı, Mersin’de kullanılan bombada parmak izi çıktığında ise “DNA testi” isteyerek suçsuz göstermeye yeltendiği terörist Dilşah Ercan’a ilişkin yaptığı paylaşımda CHP’ye suçüstü yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 18:42:00 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan CHP’ye kapak!

Yeni Akit  Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlerdir tartışılıyor ve sonuç: CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda gazeteci olarak perdelemeye çalıştığı bir çok teröristten biri olan ve Mersin saldırısındaki bomba düzeneğinde parmak izi bulunan Dilşah Ercan yaşıyormuş ve dağda görevinin başında,eylemlerine devam edecekmiş” diye yazdı.

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