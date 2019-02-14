0553 313 94 23

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek” dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:01
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek” dedi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi. Valilik makamını ziyaret eden Ersoy, burada bir basın açıklaması yaptı. Ersoy, “Bizim amacımız sorumlusu olduğumuz hizmetleri ülkemizin her noktasında en iyi şekilde vatandaşlarımıza yansıtmak, değerli bakanımızın önderliğinde üzerine gittiğimiz her konunun vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanmasını sağlamak ve hepsinden önemlisi bugün içinde bulunduğumuz zor coğrafyada terörün ve savaş taktiklerinin her unsurunun üzerimizde ve çevremizde denendiği bir ortamda bu ülkeyi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek, dünyanın en huzurlu şekillerinin Türkiye’de olmasını sağlamak. Bu gayretle çalışıyoruz. Milletimizin feraseti ve sağ duyusu ve desteğiyle de elhamdülillah çok büyük oranda bunu başarmanın hazını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da biz mücadelemize aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Başta güvenlik hizmetleri olmak üzere, terörle mücadele olmak üzere, asayiş hizmetlimiz olmak üzere yaptığımız bütün hizmetleri bürokrasiyi en aza indirerek en hızlı ve en verimli şekilde vatandaşımıza sunarak her alanda bir memnuniyet oluşturmaya gayret göstereceğiz. Sinop ilimizde bugüne kadar bu hizmetlerimizin bu anlayışımız doğrultusunda sunulmasına emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza başta değerli valimiz olmak üzere bütün ekibimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Ersoy açıklamasının devamında şunları söyledi:


“Teşkilatımızı hem ilimizde hem ilçelerimizde hepsinde güçlendirmek görevimiz. Ama hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz gibi ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik. Bugün itibariyle ancak sayısal anlamda 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Yaptığımız mücadeleler çerçevesinde önceliğimizin hem terörle mücadele bölgesine ve arkasından da büyük şehirlerimizdeki asayiş sorunlarına vermemiz lazımdı. 3. evre de inşallah bundan sonraki alımlarda bu bölgelerimizin çok daha rahat destekleyecek duruma geldik. Bundan sonra daha kolay olacak inşallah.”


Basın açıklamasının ardından Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından, Ersoy’a Sinop’a özgü kotra maketi hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da barış mümkün değil"
    1. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    2. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    3. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    4. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    5. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    6. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    7. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    8. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    9. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    10. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    11. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    12. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    13. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    14. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    15. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    16. Camiye giden çocuklara ödül
    17. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    18. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    20. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor