İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy alçak saldırıda şehit olan Gezenoğlu'nun ailesini ziyaret etti

Merhum mühendis Gezenoğlu'nun Midyat'taki evini ziyaret eden Ersoy, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, barış ve güvenliğin hüküm sürmesi için bu topraklarda çok acı olduğunu söyledi. 3 Nisan'da kalemiyle, cetveliyle, defteriyle ve beyniyle halka hizmet etmek üzere eğitilmiş ve eğitilmiş bir adamın sinsi cinayetine şahit olduklarını belirten Ersoy, bu milletin yüzleşmemesi için devletin tüm kurum ve kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi. bu tür sorunlar ve felaketler. Liderliği ve talimatları altında teröre karşı yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Ersoy şöyle devam etti:

"Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde terör örgütü PKK bu coğrafyadan silinmiş ve bu topraklarda bitirildi diyeceğiz. Bir daha da bu acıların yaşanmaması için milletimizin desteğiyle sizlerin sağduyusu ve gayretiyle güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla bir daha da böyle acıların yaşanmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Elbette ki mücadele kolay yapılmıyor. Hem sivillerimizden hem güvenlik görevlilerimizden çok ciddi kayıplar verdik. Bugün artık dünyanın her noktasında hakkını, hukukunu arayan, dünyanın her noktasında vatandaşlarına sahip çıkabilen Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta ve bu topraklarda bizim huzurumuza kastedecek her türlü oluşuma, yapıya karşı, terör örgütüne karşı ve iş birlikçilerine karşı hayatın en etkin ve kararlı mücadelesini verebilen büyük ve güçlü Türkiye, sınırlarının içinde belki kalmış üç beş çakala da asla fırsat vermeyecek. Asla bu millettin, bu evlatların, huzurun bozulmasına daha fazla annemizin gözünün yaşının akmasına izin vermeyecekler."